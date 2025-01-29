Ракетная атака на гражданское предприятие в Николаеве: погибли две женщины
Вчера вечером, 28 января, российские войска нанесли ракетный удар по одному из предприятий пищевой промышленности в Николаеве. В городе раздался мощный взрыв, погибли две работницы
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, информирует RegioNews.
Из-за ракетных обстрелов частично разрушено здание цеха и повреждено админздание предприятия.
"Погибли две работницы в возрасте 54 и 56 лет. Тела погибших из-под завалов деблокировали спасатели", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты вечером 28 января нанесли удар по городу Николаев.
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