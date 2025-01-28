Ночная атака "Шахедов" по Харьковской области: повреждены дома, есть пострадавшие

иллюстративное фото: Pacific Press

Россияне этой ночью атаковали беспилотниками Харьков и область. Зафиксировано разрушение и повреждение объектов инфраструктуры и жилья, есть пострадавшие

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Так, около 00:35 в результате удара БПЛА типа "Шахед" в Новобаварском районе Харькова повреждена газовая труба и пять авто. Возник пожар.

Информация о пострадавших не поступала. У двоих человек острая реакция на стресс – 59-летняя женщина и 9-летняя девушка.

В Роганской тергромаде Харьковского района в 04:13 в результате падения БПЛА разрушены частный дом и гараж. Кроме того, повреждены четыре частных дома, расположенных рядом.

По данным Синегубова, пострадали два человека: женщина 62 лет и мужчина 66 лет. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

Также в Чугуевском районе в селе Шестаково в результате попадания в землю БпЛА "Герань-2" горел разрушенный частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, российские войска в ночь на 27 января совершили очередную дроновую атаку по территории Украины. В общей сложности был зафиксирован запуск 104 беспилотников.

Также сообщалось, что в Днепре российский беспилотник попал в крышу многоэтажки, вспыхнул пожар.