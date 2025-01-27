В Харькове открыли еще одну подземную школу: за парты сели 750 детей

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В Харькове открылась первая очередь второй подземной школы. Уже сейчас здесь обучается 750 детей. А когда достроят вторую очередь, в школе будет учиться около тысячи учеников

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Находится вторая подземная школа в Новобаварском районе. Учебное заведение построено по самым высоким стандартам безопасности благодаря финансированию от правительства Тайваня и поддержке международных партнеров. Общая стоимость проекта 80 млн. грн.

"Я часто бывал здесь, наблюдал за каждым этапом. Мы продумали все до мелочей: сделали классы более просторными, коридоры - шире, обустроили инклюзивную и ресурсные комнаты, чтобы было удобно и детям, и учителям", - отметил глава города.

На сегодняшний день в Харькове в двух подземных школах и 6 станциях метрополитена учатся более 6 тысяч детей. Это примерно 8% от общего числа школьников.

К концу весны в Харькове планируется построить еще три подземные школы. Всего до конца года в городе должны заработать семь подземных школ.

Напомним, летом 2024 года в городе Люботин на Харьковщине открыли первую подземную школу. Здесь могут одновременно учиться до 150 детей.

Как известно, в результате агрессивной войны РФ против Украины от обстрелов и бомбежек пострадали 3798 учебных заведений, из них 365 - разрушены полностью (данные по состоянию на сентябрь 2024 года).