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25 января 2025, 12:21

Враг продолжает атаковать Донетчину: повреждены жилые дома, есть раненый

25 января 2025, 12:21
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Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область. За сутки враг обстрелял несколько общин, в результате чего повреждены жилые дома

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Вадим Филашкин рассказал детали по ситуации в области по состоянию на утро субботы, 25 января. По его словам, в Покровске ранили человека, а также повредили жилой дом и административное здание. В частности, кафиры обстреляли окрестности Константиновской и Лиманской общин. В Северске в результате атаки врага также повреждены около 16 жилых домов.

По словам главы ОВА, за сутки с линии фронта эвакуировали 389 человек. Известно, что среди них – 49 детей.

Следует отметить, что 24 января объявили о принудительной эвакуации из 25 населенных пунктов Донбасса. Глава ОВА призвал людей ответственно отнестись к этому, особенно – семьям с детьми. Ведь враг усилил обстрелы Донетчины, ежедневно страдают и гибнут люди.

При этом уже и жителей Днепропетровщины предупреждают о возможных угрозах из - за продвижения линии фронта. По словам руководителя Днепропетровской ОГА Николая Лукашука, расстояние от линии фронта до границы Днепропетровской области составляет менее 7 километров. Это значит, что оккупанты уже могут наносить удары управляемыми авиабомбами и артиллерией. Под угрозой населены пункты, граничащие с Донецкой областью.

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