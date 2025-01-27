фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Российские войска в ночь на 27 января совершили очередную дроновую атаку по территории Украины. В общей сложности был зафиксирован запуск 104 беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В частности, были запущены ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.

Военные подтверждают ущерб 57 беспилотников. Противовоздушная оборона работала в десяти областях – Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской.

Также отмечается, что 39 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В Воздушных силах добавили, что в результате дроновых атак возникли повреждения в Днепропетровской, Сумской, Ивано-Франковской и Киевской областях.

"Поражены инфраструктурные объекты, многоквартирные и частные дома. Предварительно без жертв", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 27 января российские войска атаковали дронами объекты критической инфраструктуры на Прикарпатье.

Также сообщалось, что в Днепре в ночь на понедельник, 27 января, российский беспилотник попал в крышу многоэтажки, вспыхнул пожар.