Почти 1,5 тыс. окупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

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По состоянию на утро 27 января 2025 года, украинские защитники уничтожили 1430 окупантов, 3 танка, 12 боевых бронированных машин и 16 артиллерийских систем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал данные о потерях российских окупантов за минувшие сутки.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 831 620 (+1430) человек,

танков ‒ 9871 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20 561 (+12) ед,

артиллерийских систем – 22 339 (+16) ед,

РСЗО – 1263 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1050 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 327 (+74),

крылатые ракеты – 3053 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 35 183 (+59) ед,

специальная техника – 3716 (+1).

По данным немецких аналитиков, в начале 2025 года РФ набирает в армию меньше личного состава, чем теряет на поле боя.

Напомним, в Харькове перезахоронят две сотни человек, погибших в начале полномасштабной войны.

Как сообщалось, в Днепре вражеский БПЛА попал в многоэтажное здание: на верхних этажах дома повреждены окна и двери.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные сожгли РЭБ и замаскированное оборудование россиян на южном направлении.