Почти 1,5 тыс. окупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях армии РФ
По состоянию на утро 27 января 2025 года, украинские защитники уничтожили 1430 окупантов, 3 танка, 12 боевых бронированных машин и 16 артиллерийских систем
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал данные о потерях российских окупантов за минувшие сутки.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 831 620 (+1430) человек,
- танков ‒ 9871 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20 561 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 22 339 (+16) ед,
- РСЗО – 1263 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1050 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 327 (+74),
- крылатые ракеты – 3053 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 35 183 (+59) ед,
- специальная техника – 3716 (+1).
По данным немецких аналитиков, в начале 2025 года РФ набирает в армию меньше личного состава, чем теряет на поле боя.
Напомним, в Харькове перезахоронят две сотни человек, погибших в начале полномасштабной войны.
Как сообщалось, в Днепре вражеский БПЛА попал в многоэтажное здание: на верхних этажах дома повреждены окна и двери.
Напомним, за минувшие сутки украинские военные сожгли РЭБ и замаскированное оборудование россиян на южном направлении.