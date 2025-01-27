В Донецкой области россияне убили одного гражданского и четырех ранили

иллюстративное фото: t.me/VadimFilashkin

За прошедшие сутки, 26 января, российские войска убили в Донецкой области одного человека и еще четыре человека получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Донецкой областной государственной администрации Вадима Филашкина.

По его словам, россияне убили одного жителя Донбасса - в Покровске. Еще четыре человека получили ранения.

Общее число жертв россиян в Донецкой области - 2937 погибших и 6621 пострадавший. Это без учета Мариуполя и Волновахи.

Как известно, россияне ежедневно обстреливают населённые пункты Донецкой области.

24 января в регионе из-за усиления вражеских обстрелов приступили к принудительной эвакуации из 25 населенных пунктов Председатель ОВА призвал людей ответственно отнестись к этому, особенно - семьям с детьми.