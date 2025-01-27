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27 января 2025, 03:40

Силы обороны поразили склады с "шахедами" на территории России: уничтожены более 200 дронов

27 января 2025, 03:40
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Накануне подразделения Воздушных сил ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны успешно атаковали склады хранения ударных БпЛА российских оккупантов в Орловской области РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В результате атаки поражены бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжают вражеские дроны.

"Есть информация о сильной вторичной детонации. Результаты и масштабы повреждений уточняются, но предварительно известно, что более 200 "шахедов" уже не будут применены против нашей страны", - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что боевая работа по важным объектам РФ, задействованным в уничтожении гражданской инфраструктуры Украины и терроре мирного населения, будет продолжаться.

Напомним, в ночь на 24 января Силы обороны Украины успешно поразили одни из ключевых российских объектов, задействованных в обеспечении оккупационной армии РФ - завод микроэлектроники "Кремной Эл" в Брянске, а также производственные мощности "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и нефтеперекачивающие станции "Рязань".

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 января Силы обороны Украины нанесли самый массовый удар по военным объектам врага на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине РФ. Под огонь попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане.

РФ война ВСУ Генштаб спецоперация склады БПЛА потери россиян шахед Воздушные силы
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