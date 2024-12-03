Школьники Харьковщины получили ноутбуки для обучения

фото: Донецкая поселковая громада

Детям из Донецкой поселковой громады Изюмского района передали 173 современных ноутбука от международных партнеров

Об этом сообщает пресс-служба поселковой громады, передает RegioNews.

Технику передали детям благодаря сотрудничеству Фонда Елены Зеленской и правительства Объединенных Арабских Эмиратов, при содействии Харьковской ОВА.

Девайсы помогут школьникам в обучении, особенно в условиях дистанционного учебного процесса. Важно, что все ноутбуки остаются у детей навсегда.

Отмечается, что Фонд Елены Зеленской – благотворительная организация, основанная первой леди Украины в начале полномасштабного вторжения. Она работает по трем ключевым направлениям:

образование;

гуманитарная помощь;

здравоохранение.

Организация объединяет усилия правительств, меценатов и партнеров из более чем 30 стран мира, привлекая исключительно иностранное финансирование без использования бюджетных средств.

Напомним, международные партнеры помогают создавать безбарьерное просветительское пространство для детей в Харькове.

Также сообщалось, что в учебных заведениях Чугуевского района Харьковщины установят новые модульные котельные.