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03 декабря 2024, 11:55

Школьники Харьковщины получили ноутбуки для обучения

03 декабря 2024, 11:55
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фото: Донецкая поселковая громада
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Детям из Донецкой поселковой громады Изюмского района передали 173 современных ноутбука от международных партнеров

Об этом сообщает пресс-служба поселковой громады, передает RegioNews.

Технику передали детям благодаря сотрудничеству Фонда Елены Зеленской и правительства Объединенных Арабских Эмиратов, при содействии Харьковской ОВА.

Девайсы помогут школьникам в обучении, особенно в условиях дистанционного учебного процесса. Важно, что все ноутбуки остаются у детей навсегда.

Отмечается, что Фонд Елены Зеленской – благотворительная организация, основанная первой леди Украины в начале полномасштабного вторжения. Она работает по трем ключевым направлениям:

  • образование;
  • гуманитарная помощь;
  • здравоохранение.

Организация объединяет усилия правительств, меценатов и партнеров из более чем 30 стран мира, привлекая исключительно иностранное финансирование без использования бюджетных средств.

Напомним, международные партнеры помогают создавать безбарьерное просветительское пространство для детей в Харькове.

Также сообщалось, что в учебных заведениях Чугуевского района Харьковщины установят новые модульные котельные.

помощь дети обучение Харьковская область ноутбук школьники
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