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03 грудня 2024, 17:07

Аграрії Харківщини зможуть отримати допомогу у розмінуванні: які умови

03 грудня 2024, 17:07
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фото: kharkivoda.gov.ua
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Аграрії постраждалих та деокупованих територій Харківщини зможуть отримати допомогу у розмінуванні. Програму з підтримки фермерів Харківської області створено за співпраці Мінагрополітики з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) та Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) за фінансової підтримки урядів Австрії та Канади

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську ОВА.

Долучитися до програми можуть фермери, які обробляють від 3 до 300 га у таких громадах: Балаклійська, Барвінківська, Вільхівська, Донецька, Ізюмська, Куньківська, Малинівська, Оскілівська, Печенізька, Роганська, Савинська, Слобожанська, Чкаловська, Чугуївська та Шевченківська.

В межах програми фермери можуть отримати допомогу в протимінній діяльності, включаючи очищення земель від вибухонебезпечних предметів, а також у реабілітації земель через отримання фінансової підтримки та ваучерів на відновлення діяльності.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок дій російських окупантів, на Харківщині потенційно замінованими вважаються близько 570 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення.

"Харківська ОВА працює в тісній комунікації з міжнародними партнерами та профільними Міністерствами, аби прискорювати процес розмінування. Вдячні партнерам за впровадження чергової важливої для нашого регіону програми, адже стала робота агропромислового комплексу – запорука економічної безпеки області", - зазначив він.

Аби взяти участь у програмі, аграрії мають надати детальну інформацію про свої земельні ділянки:

• відсоток земель, що не обробляються внаслідок артилерійських обстрілів;
• кількість працівників господарства до та після лютого 2022 року;
• відсоток пошкодженої бомбами поверхні;
• відсоток зон забруднення;
• частка ґрунтів, віднесених до земель загальнодержавного значення;
• зв'язок ділянок з водозбірним басейном.

Крім того, сільгоспвиробникам необхідно надати кадастрові номери постраждалих земель. Ці дані будуть зіставлені зі супутниковими знімками для забезпечення точної оцінки та ефективного планування реагування.

У разі подання кількох заявок від однієї особи, пріоритет надаватиметься зареєстрованим юридичним особам для забезпечення прозорого та справедливого процесу відбору.

Заявки на участь у програмі прийматимуться до 29 грудня 2024 року в Державному аграрному реєстрі за посиланням.

Нагадаємо, Харківщина продовжує зміцнювати матеріально-технічну базу об’єктів критичної інфраструктури за допомогою міжнародних партнерів.

Також раніше повідомлялося, що медики Харківщини отримали нові автомобілі швидкої допомоги від міжнародних партнерів за сприяння Міністерства охорони здоров’я та Харківської ОВА.

Синєгубов Олег Васильович Харківська область фермер розмінування Харківська ОВА міжнародні партнери
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