Община на Харьковщине получила от Детского фонда ООН две мощные котельные

фото: Харьковская ОВА

При сотрудничестве Харьковской областной военной администрации и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Песочинская община получила две автономные котельные для обеспечения резервного отопления

Об этом сообщает Харьковская ОВА, сообщает RegioNews.

Отмечается, что в случае отсутствия электроэнергии котельные мощностью 5 и 2 МВт обеспечат бесперебойное теплоснабжение более 3000 жителей многоквартирных домов, а также для жизненно важных объектов инфраструктуры, таких как больница, центр первичной медико-санитарной помощи и помещения подразделений ГСЧС.

"Благодаря государственной поддержке, область получила государственную субвенцию, часть из которой — 500 миллионов гривен — направлена на строительство газовых котельных в трех населенных пунктах: Песочин, Солоницовка и Слобожанское. Этот проект – реализация Плана внутренней устойчивости страны Президента Владимира Зеленского в рамках пункта "Энергетика". Благодарим Офис Президента, Правительство и международных партнеров за поддержку наших людей", — подчеркнул начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Котельные будут подавать тепло многоквартирным домам, больницам, амбулаториям и другим критически важным объектам. В общей сложности более 150 тысяч человек будут иметь альтернативное тепло.

Напомним, Красный Крест Украины и UNICEF Ukraine поддерживают жителей Харьковской области в прохождении осенне-зимнего периода. 605 семей с детьми в Купянском и Изюмском районах получили топливные брикеты.