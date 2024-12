Международные партнеры передали медикам Харьковщины автомобили скорой помощи

фото: ОВА

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Харьковскую ОВА.

Для оперативного оказания медпомощи пострадавшим из-за боевых действий гражданским жителям Харьковщины правительство Кореи при содействии Министерства здравоохранения передало два специализированных медицинских автомобиля. Еще одну "скорую", укомплектованную медикаментами, предоставила датская благотворительная организация Together For You.

В условиях военного положения Харьковская ОВА продолжает активно сотрудничать с международными организациями и волонтерами для поддержки медицинской сферы региона. Начальник ХОВА Олег Синегубов держит это направление под постоянным контролем. Из-за вооруженной агрессии российских оккупантов автопарк скорой помощи Харьковщины понес значительные потери. Однако полученный специализированный транспорт позволит медикам более эффективно выполнять свою работу – спасать жизнь и оказывать качественную помощь жителям области.

Отмечается, что неправительственная датская организация Together For You не в первый раз оказывает помощь Украине с начала полномасштабного вторжения. В ноябре 2022 года волонтеры отправили более 25 грузовиков с экстренной помощью общим весом более 200 тонн.

