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02 декабря 2024, 11:49

Международные партнеры передали медикам Харьковщины автомобили скорой помощи

02 декабря 2024, 11:49
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фото: ОВА
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Медики Харьковщины получили новые автомобили скорой помощи от международных партнеров при содействии Министерства здравоохранения и Харьковской ОВА

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Харьковскую ОВА.

Для оперативного оказания медпомощи пострадавшим из-за боевых действий гражданским жителям Харьковщины правительство Кореи при содействии Министерства здравоохранения передало два специализированных медицинских автомобиля. Еще одну "скорую", укомплектованную медикаментами, предоставила датская благотворительная организация Together For You.

В условиях военного положения Харьковская ОВА продолжает активно сотрудничать с международными организациями и волонтерами для поддержки медицинской сферы региона. Начальник ХОВА Олег Синегубов держит это направление под постоянным контролем. Из-за вооруженной агрессии российских оккупантов автопарк скорой помощи Харьковщины понес значительные потери. Однако полученный специализированный транспорт позволит медикам более эффективно выполнять свою работу – спасать жизнь и оказывать качественную помощь жителям области.

Отмечается, что неправительственная датская организация Together For You не в первый раз оказывает помощь Украине с начала полномасштабного вторжения. В ноябре 2022 года волонтеры отправили более 25 грузовиков с экстренной помощью общим весом более 200 тонн.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковская область продолжает укреплять материально-техническую базу объектов критической инфраструктуры с помощью международных партнеров.

Харьковская область медики скорая помощь помощь война международные партнеры
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