Жители Харьковщины получат денежную помощь для подготовки к зиме от благотворительного фонда
Команда Благотворительного фонда «Мирное небо Харькова» проводит регистрацию на выплату денежной помощи жителям села Лебяже Чкаловской общины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение фонда.
"Благодаря нашим партнерам – фонду Diakonie Katastrophenhilfe – люди получат средства в размере 525 евро для подготовки к зиме. В Лебяжом зарегистрировали 446 жителей", - говорится в сообщении.
Чкаловская община – одна из самых заминированных на Харьковщине. Сейчас она постоянно подвергается обстрелам. Это усложняет доставку гуманитарной помощи и базовых потребностей населения.
"Средства очень нужны, у меня пенсия очень мала, не хватает. Работы в селе толком нет", – делится жительница Лебяжьего Валентина Николаевна.
В первую очередь поддерживаем наиболее уязвимые группы населения. Это люди с инвалидностью, пожилые люди, одинокие родители, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями.
Напомним, ранее также сообщалось, что международные организации предоставили жителям Дергачевского общества тысячи продуктовых наборов и теплые вещи.
Харьковская область получила от Германии генераторы, спецтехнику и оборудование, необходимые для поддержки критической инфраструктуры и ликвидации последствий обстрелов.