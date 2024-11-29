Жители Харьковщины получат денежную помощь для подготовки к зиме от благотворительного фонда

фото: Мирное небо Харькова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение фонда.

"Благодаря нашим партнерам – фонду Diakonie Katastrophenhilfe – люди получат средства в размере 525 евро для подготовки к зиме. В Лебяжом зарегистрировали 446 жителей", - говорится в сообщении.

Чкаловская община – одна из самых заминированных на Харьковщине. Сейчас она постоянно подвергается обстрелам. Это усложняет доставку гуманитарной помощи и базовых потребностей населения.

"Средства очень нужны, у меня пенсия очень мала, не хватает. Работы в селе толком нет", – делится жительница Лебяжьего Валентина Николаевна.

В первую очередь поддерживаем наиболее уязвимые группы населения. Это люди с инвалидностью, пожилые люди, одинокие родители, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями.

Напомним, ранее также сообщалось, что международные организации предоставили жителям Дергачевского общества тысячи продуктовых наборов и теплые вещи.

Харьковская область получила от Германии генераторы, спецтехнику и оборудование, необходимые для поддержки критической инфраструктуры и ликвидации последствий обстрелов.