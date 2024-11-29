Волонтеры международных организаций доставили топливные брикеты жителям прифронтовых районов Харьковщины

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UNICEF Ukraine в сотрудничестве с волонтерами Харьковской областной организации Украинского Красного Креста продолжают доставляться топливные брикеты семьям с детьми в Купянском и Изюмском районах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную организацию Общества Красного Креста Украины.

"Это не просто помощь - это тепло и комфорт в каждый дом. Особенно в такие поселки, как Николаевка, Подобовка, Татьяновка, Звездное, Бондаревка, Петровка, Новоалександровка и многие другие, где брикеты стали надежной поддержкой, которая помогает семьям пережить зиму", - отмечается в сообщении.

В организации добавили, что за этой помощью стоят десятки волонтеров, которые работают непрерывно, чтобы семьи с детьми чувствовали поддержку и спокойствие в эти трудные времена.

В рамках этого проекта с ЮНИСЕФ волонтеры Красного Креста также активно регистрируют семьи для оказания дальнейшей помощи.

"Это шаг к тому, чтобы у каждого ребенка было тепло, а у каждой семьи — уверенность, что они не одиноки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее также сообщалось, что международные организации предоставили жителям Дергачевского общества тысячи продуктовых наборов и теплые вещи.

Также сообщалось, что жители Харьковщины получат денежную помощь для подготовки к зиме благотворительного фонда.