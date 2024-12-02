Жители Харьковщины могут получить помощь для обогрева зимой: куда обращаться

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Красный Крест Украины и UNICEF Ukraine поддерживают жителей Харьковщины в прохождении осенне-зимнего периода

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Благодаря совместной работе Украинского Красного Креста, UNICEF Ukraine и Харьковской ОВА, уже 605 семей с детьми в Купянском и Изюмском районах получили топливные брикеты – необходимую помощь в зимний период в сложных условиях войны.

Волонтеры Изюмской горрайонной организации Общества Красного Креста Украины отмечают, что особенно важна эта помощь для жителей сел, таких как Николаевка, Подобовка, Татьяновка, Звездное, Бондаревка, Петровка, Новоалександровка и т.д.

Для обеспечения топливом граждан каждый день работают десятки волонтеров. Кроме непосредственной доставки топлива, волонтеры регистрируют семьи для получения благотворительной помощи.

С вопросами получения гуманитарной помощи жители Харьковщины могут обращаться по телефону горячей линии Харьковской областной организации Общества Красного Креста Украины: 0800 332 402.

Напомним, ранее также сообщалось, что международные организации предоставили жителям Дергачевской громады тысячи продуктовых наборов и теплые вещи.

Также сообщалось, что жители Харьковщины получат денежную помощь для подготовки к зиме благотворительного фонда.