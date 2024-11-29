Изюмская община на Харьковщине получила современную автовышку в рамках сотрудничества с USAID

фото: Изюм Официальный

В рамках реализации проекта USAID «Повышение эффективности работы и подотчетности органов местного самоуправления» (ГОВЕРЛА) Изюмское общество получило современную автовышку УАК АГП-24 на базе JAC N90 для улучшения работы коммунальных служб.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Изюмской МВА.

Отмечается, что автовышка является незаменимым оборудованием для выполнения высотных работ, включая ремонт электросетей, освещение улиц, установку или обслуживание конструкций.

Благодаря компактности базового автомобиля JAC N90 и высокой маневровости эта техника позволяет эффективно выполнять задачи даже в труднодоступных городских условиях.

"Изюмское общество в очередной раз получило помощь от проекта USAID "ГОВЕРЛА". Эта автовышка поможет нашим коммунальным предприятиям в выполнении высотных ремонтных работ, улучшит качество услуг для жителей общества. Мы благодарны нашим надежным партнерам и американскому народу за эту поддержку. Уверен, что эта помощь станет весомым вкладом в развитие общества", – отметил начальник Изюмской городской военной администрации Валерий Марченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Изюм с мониторинговым визитом посетила делегация представителей Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) и благотворительной организации ADRA Ukraine.

Харьковская область получила от Германии генераторы, спецтехнику и оборудование, необходимые для поддержки критической инфраструктуры и ликвидации последствий обстрелов.