06:28  29 ноября
На Закарпатье пограничник за 10 тысяч долларов помогал "уклонистам" попасть в Венгрию
05:20  29 ноября
На Луганщине пограничники уничтожили автотранспорт, лодку и бензовоз россиян
02:27  29 ноября
Житель Киева попросил у военного телефон и украл с его банковского счета 80 тыс. грн
UA | RU
UA | RU
29 ноября 2024, 12:51

Изюмская община на Харьковщине получила современную автовышку в рамках сотрудничества с USAID

29 ноября 2024, 12:51
Читайте також українською мовою
фото: Изюм Официальный
Читайте також
українською мовою

В рамках реализации проекта USAID «Повышение эффективности работы и подотчетности органов местного самоуправления» (ГОВЕРЛА) Изюмское общество получило современную автовышку УАК АГП-24 на базе JAC N90 для улучшения работы коммунальных служб.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Изюмской МВА.

Отмечается, что автовышка является незаменимым оборудованием для выполнения высотных работ, включая ремонт электросетей, освещение улиц, установку или обслуживание конструкций.

Благодаря компактности базового автомобиля JAC N90 и высокой маневровости эта техника позволяет эффективно выполнять задачи даже в труднодоступных городских условиях.

"Изюмское общество в очередной раз получило помощь от проекта USAID "ГОВЕРЛА". Эта автовышка поможет нашим коммунальным предприятиям в выполнении высотных ремонтных работ, улучшит качество услуг для жителей общества. Мы благодарны нашим надежным партнерам и американскому народу за эту поддержку. Уверен, что эта помощь станет весомым вкладом в развитие общества", – отметил начальник Изюмской городской военной администрации Валерий Марченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Изюм с мониторинговым визитом посетила делегация представителей Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) и благотворительной организации ADRA Ukraine.

Харьковская область получила от Германии генераторы, спецтехнику и оборудование, необходимые для поддержки критической инфраструктуры и ликвидации последствий обстрелов.

Харьковская область Изюм USAID международные партнеры
Международные организации предоставили жителям Дергачевской общины тысячи продуктовых наборов и теплые вещи
29 ноября 2024, 12:08
На Харьковщине планируют обустроить более 40 укрытий в учебных заведениях при поддержке международных партнеров
29 ноября 2024, 11:12
Польская организация помогла восстановить три места компактного проживания переселенцев в Харьковской области
28 ноября 2024, 17:47
Все новости »
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Сервисы, которые помогут проверить уникальность дипломной работы
29 ноября 2024, 12:25
В Тернопольской области грузовик смял легковушку: есть погибшие и пострадавшие
29 ноября 2024, 12:19
Международные организации предоставили жителям Дергачевской общины тысячи продуктовых наборов и теплые вещи
29 ноября 2024, 12:08
Буданов прокомментировал новые слухи о его увольнении
29 ноября 2024, 11:54
В Николаеве задержали "волонтеров", продававших гуманитарку от ООН
29 ноября 2024, 11:36
Без света остаются 70% Николаевщины
29 ноября 2024, 11:30
На Харьковщине планируют обустроить более 40 укрытий в учебных заведениях при поддержке международных партнеров
29 ноября 2024, 11:12
Двое 16-летних парней в Николаевской области подожгли полицейский автомобиль
29 ноября 2024, 11:09
Как смарт-контракты криптовалюты Ethereum изменили индустрию децентрализованных финансов?
29 ноября 2024, 11:06
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Юрий Богданов
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »