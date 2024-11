Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Балаклейскую городскую военную администрацию.

В ходе дискуссии обсуждали ключевые вопросы жизнедеятельности Харьковщины после деоккупации, готовность к зимнему периоду, ознакомились с успехами общин и вызовами, остающимися критическими для восстановления жизнедеятельности, представили среднесрочные планы восстановления и возможности для совместной работы.

Также участники ознакомились с презентацией платформы Wash Cluster Ukraine AID, которая должна стать мощным инструментом для координации работы гуманитарных организаций и местных общин.

На события собрались представители общин и водоканалов, расположенных в деоккупированных и прифронтовых территориях, а также ведущие гуманитарные организации, среди которых:

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)

Международная организация по миграции (МОМ)

Международный комитет Красного Креста (МККК)

Швейцарское агентство развития и сотрудничества (SDC)

Medair, ACTED, People In Need (PIN), New Way, IMC, PUI, Solidarites и другие.

В сообщении отмечается, что это событие стало платформой для поиска решений, которые помогут восстановить нормальную жизнедеятельность общин, обеспечить бесперебойное водоснабжение, реагировать на вызовы зимнего периода и проложить путь к устойчивому развитию.

Напомним, ранее также сообщалось, что международные организации предоставили жителям Дергачевского общества тысячи продуктовых наборов и теплые вещи.

Также сообщалось, что жители Харьковщины получат пособие для подготовки к зиме от благотворительного фонда.