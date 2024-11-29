Волонтери міжнародних організацій доставили паливні брикети жителям прифронтових районів Харківщини

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UNICEF Ukraine у співпраці з волонтерами Харківської обласної організації Українського Червоного Хреста продовжують доставлятися паливні брикети сім'ям із дітьми в Куп'янському та Ізюмському районах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську обласну організацію Товариства Червоного Хреста України.

"Це не просто допомога — це тепло і комфорт у кожен дім. Особливо в такі селища, як Миколаївка, Сподобівка, Тетянівка, Зоряне, Бондарівка, Петрівка, Новоолександрівка та багато інших, де брикети стали надійною підтримкою, яка допомагає родинам пережити зиму", - наголошується у повідомленні.

В організації додали, що за цією допомогою стоять десятки волонтерів, які працюють безупинно, щоб сім'ї з дітьми відчували підтримку й спокій у ці важкі часи.

У рамках цього проєкту з ЮНІСЕФ, волонтери Червоного Хреста також активно реєструють родини для надання подальшої допомоги.

"Це крок до того, щоб кожна дитина мала тепло, а кожна родина — впевненість, що вони не самотні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що міжнародні організації надали жителям Дергачівської громади тисячі продуктових наборів та теплі речі.

Також повідомлялося, що жителі Харківщини отримають грошову допомогу для підготовки до зими від благодійного фонду.