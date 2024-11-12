Россияне атаковали дронами Харьков: известно о трех пострадавших
Днем, 12 ноября, российские войска нанесли дроновые удары по Харькову. Пока известно о трех пострадавших в результате вражеских атак
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
Известно, что в Салтовском районе Харькова удар дроном был зафиксирован около 14:00. Тип применяемого беспилотника устанавливается.
В результате удара пострадали две женщины: 50 и 54 лет. Обе получили острую реакцию на стресс и легкие осколочные ранения.
Также было повреждено электросопротивление и остекление окон в двух многоэтажных домах.
После 16 часов Терехов сообщил, что россияне нанесли еще один удар беспилотником же в Слободском районе. Есть попадание в многоквартирный жилой дом.
"На данную минуту информации о пострадавших не поступало. Все соответствующие службы выехали на место вражеского удара", – сообщил мэр Харькова.
Глава ОВА отметил, что в результате второго удара пострадала 60-летняя женщина.
Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог на Днепропетровщине утром 11 ноября. В пятиэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.
Из-под завалов извлекли тела женщины и троих ее детей . Из семьи выжил только отец.