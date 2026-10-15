Фото: ОВА

В ночь на 15 октября Кировоградщина пережила самую массированную вражескую атаку с начала полномасштабного вторжения. На территории области зафиксировали около 360 вражеских беспилотников

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

К сожалению, есть попадания на 26 локациях. Оккупанты били по критической инфраструктуре, транспортным предприятиям, логистическим объектам и жилым домам. Больше всего разрушений и поражений пришлось на Кропивницкий, удары также получили Знаменка, Александрия, Помочная и ряд громад области.

В результате массированной атаки погибли трое жителей Кропивницкого. Еще шесть человек получили травмы – им оказали медицинскую помощь.

Продолжается ликвидация последствий. На местах поражений работают специальные комиссии, которые обследуют повреждения и подсчитают ущерб по оказанию помощи пострадавшим.

Напомним, в ГСЧС показали последствия 10-часовой атаки на Кировоградщину – в результате ударов возникли пожары.