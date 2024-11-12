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12 ноября 2024, 12:21

Силы ПВО ночью сбили 46 российских дронов, еще 60 – локационно потеряны

12 ноября 2024, 12:21
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Силы обороны сбили 46 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 12 ноября (с 21:00 11 ноября) россияне нанесли удар по Харькову зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской обл. – РФ, атаковали Черниговщину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Курской обл. – РФ, управляемые авиабомбы запустили по Сумщине и Харьковщине, а также 110-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Брянск – РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:00 подтверждено сбитие 46-ти БПЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Отмечается, что 60 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, два российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси.

Напомним, 12 ноября российские оккупанты в очередной раз атаковали Киевщину ударными дронами. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

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