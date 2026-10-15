Несколько волн атак РФ за ночь: в Ровно повреждены два дома

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

По его словам, в областном центре повреждены два дома в частном секторе, в одном из них загорелась кровля. Прошло без пострадавших.

Также из-за обрыва линии электропередач в части Ровенского района исчезало электроснабжение. Подачу электроэнергии возобновили.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в ночь на 15 октября РФ атаковал Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 580 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 31 локацию, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.