В Кривом Роге из-за российской атаки погибла мама с тремя детьми, выжил только отец

фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области

В результате ракетного удара по Кривому Рогу погибла почти вся семья. В живых остался отец. Поисково-спасательная операция завершена

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Всего в результате вчерашней ракетной атаки РФ на Кривой Рог известно о четырех погибших и 14 раненых, среди которых дети.

"В Кривом Роге под завалами многоэтажки спасатели обнаружили тела 32-летней женщины, 2-месячного младенца и детей 2 и 10 лет. Поисково-спасательная операция завершена", ― говорится в сообщении.

Местное издание "Свои" сообщает, что в результате российской атаки погибла семья: мать Елена и трое ее детей — 10-летний Даниил, 2-летний Демид и 2-месячная Ульяна. В живых остался только отец Максим.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством.

Напомним, из-за ракетного удара по Кривому Рогу на погибли четыре человека – мама с тремя малышами. Тела детей 12 ноября деблокировали спасатели.