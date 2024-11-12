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12 ноября 2024, 08:47

В Кривом Роге из-за российской атаки погибла мама с тремя детьми, выжил только отец

12 ноября 2024, 08:47
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фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области
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В результате ракетного удара по Кривому Рогу погибла почти вся семья. В живых остался отец. Поисково-спасательная операция завершена

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Всего в результате вчерашней ракетной атаки РФ на Кривой Рог известно о четырех погибших и 14 раненых, среди которых дети.

"В Кривом Роге под завалами многоэтажки спасатели обнаружили тела 32-летней женщины, 2-месячного младенца и детей 2 и 10 лет. Поисково-спасательная операция завершена", ― говорится в сообщении.

Местное издание "Свои" сообщает, что в результате российской атаки погибла семья: мать Елена и трое ее детей — 10-летний Даниил, 2-летний Демид и 2-месячная Ульяна. В живых остался только отец Максим.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством.

Напомним, из-за ракетного удара по Кривому Рогу на погибли четыре человека – мама с тремя малышами. Тела детей 12 ноября деблокировали спасатели.

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