Ракетный удар по Кривому Рогу: из-под завалов достали тела троих детей

иллюстративное фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Из-за ракетного удара по Кривому Рогу на Днепропетровщине погибли четыре человека – мама с тремя малышами. Тела детей сегодня деблокировали спасатели

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Сначала спасатели достали тела двоих детей. Вскоре чрезвычайники обнаружили третьего малыша.

"Тело третьего ребенка обнаружили под завалами пятиэтажки. Ей не было и года... В целом во время вчерашней атаки на Кривой Рог россияне убили четырех человеках. Страшная трагедия. Самые искренние соболезнования родным погибших", ― говорится в сообщении.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог на Днепропетровщине утром 11 ноября. В пятиэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.

В ночь на 12 ноября из-под завалов разрушенного дома извлекли тело женщины.