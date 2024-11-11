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Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"В криворожской многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов. Под завалами могут находиться люди", – говорится в сообщении.

Известно о четырех пострадавших. Один человек госпитализирован. Остальным – оказали помощь на месте.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог на Днепропетровщине утром 11 ноября.