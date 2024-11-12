Росіяни атакували дронами Харків: відомо про трьох постраждалих

фото ілюстраційне: ДСНС

Вдень, 12 листопада, російські війська завдали дронових ударів по Харкову. Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожих атак

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

Відомо, що у Салтівському районі Харкова удар дроном було зафіксовано близько 14:00. Тип застосованого безпілотника наразі встановлюється.

Внаслідок удару постраждали дві жінки: 50 та 54 років. Обидві отримали гостру реакцію на стрес та легкі осколкові поранення.

Також було пошкоджено електроопору та скління вікон у двох багатоповерхових будинках.

Після 16 години Терехов повідомив, що росіяни завдали ще один удар безпілотником уже у Слобідському районі. Є влучання у багатоквартирний житловий будинок.

"На дану хвилину інформації щодо постраждалих не надходило. Усі відповідні служби виїхали на місце ворожого удару", - повідомив мер Харкова.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок другого удару постраждала 60-річна жінка.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині вранці 11 листопада. У пʼятиповерхівці зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів.

З-під завалів дістали тіла жінки та трьох її дітей. З родини вижив лише батько.