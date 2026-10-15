Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 15 октября РФ атаковал Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 580 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 536 российских беспилотников.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 31 локацию, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, на рассвете 15 октября российские оккупанты атаковали Днепровский и Павлоградский районы Днепропетровской области. Погибли два человека.