Депутат оспорит решение суда, который признал избрание Терехова секретарем горсовета законным

Он также продолжит бороться за признание незаконным избрание Терехова секретарем Харьковского горсовета

Он также продолжит бороться за признание незаконным избрание Терехова секретарем Харьковского горсовета

Об этом Игорь Черняк написал у себя на странице в Фейсбуке, сообщает RegioNews.

"Апелляционная жалоба на решение ХОАС по поводу законности избрания Игоря Терехова секретарём горсовета - готова! По полочкам расписал каждое из множественных нарушений со стороны суда первой инстанции. Нарушений в решении на 8 страниц "хватило" на 21 страницу апелляции. Нормы права, практика Верховного Суда и Европейского суда по правам человека - всё на нашей стороне! Вот только кого это когда интересовало в государстве, где сила договорняков превосходит силу закона?" - написал депутат Харьковского горсовета.

Черняк также добавил, что продолжит бороться за признание незаконным избрание Игоря Терехова секретарем Харьковского горсовета.

День Труда прошёл на зря Апелляционная жалоба на решение ХОАС по поводу законности избрания Игоря Терехова секретарём... Posted by Igor Cherniak on Saturday, May 1, 2021

Напомним, 5 февраля 2021 года группа депутатов горсовета подала иск в Харьковский окружной админсуд о признании противоправным и отмене решения об избрании Игоря Терехова секретарем. Ранее полиция и прокуратура Харькова начали расследование законности пребывания Терехова на должности секретаря горсовета по заявлению депутата Алины Мустафаевой. Депутат настаивает на фиктивности письма от Геннадия Кернеса в горсовет с представлением кандидатуры Игоря Терехова на должность секретаря. Харьковский окружной административный суд не удовлетворил иск депутатов.

Напомним, 31 октября 2021 года в Харькове состоятся досрочные выборы городского головы. После смерти Геннадия Кернеса обязанности мэра Харькова исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который уже фактически начал вести избирательную кампанию.