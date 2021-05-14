Охранники Терехова напали на журналиста RegioNews

Журналист лишь попытался спросить у Терехова, почему до сих пор ничего не сделано для увековечения памяти Геннадия Кернеса

Журналист лишь попытался спросить у Терехова, почему до сих пор ничего не сделано для увековечения памяти Геннадия Кернеса

Охранники и. о. Харьковского городского головы Игоря Терехова напали на журналиста RegioNews Илью Колтунова, когда тот пытался задать временному главе города вопрос об увековечении памяти Геннадия Кернеса

Инцидент произошел вечером 13 мая на проспекте Юбилейном, на территории Салтовского жилого массива Харькова во время встречи Терехова с жителями. Несмотря на заявление организаторов встречи, что Терехову "можно будет задать все интересующие вас вопросы", и. о. мэра, только что услышал от журналиста RegioNews вопрос о том, как он собирается увековечивать память Кернеса и почему до сих пор ничего для этого не было сделано, повернулся к журналисту спиной и начал убегать. В то же время несколько мужчин крепкого телосложения - охранников Терехова начали вести себя агрессивно, набросились на журналиста, препятствуя ему общаться с Тереховым. У Ильи Колтунова пытались выхватить из рук микрофон, толкали его, угрожали и едва не повалили на землю. На требования журналиста прекратить препятствовать его профессиональной деятельности, предоставить возможность задать вопрос должностному лицу и вызвать полицию охранники Терехова не реагировали. В итоге Терехов сел в автомобиль и покинул место встречи, так и не ответив на поставленный вопрос. Редакция RegioNews считает любое насилие и препятствование деятельности журналистов недопустимым, видит в действиях охраны Терехова признаки нарушения статьи 171 Уголовного кодекса Украины "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и готовит соответствующее заявление в полицию. Напомним, накануне Игорь Терехов инициировал опрос харьковчан относительно того, как надо увековечить в городе память умершего в конце прошлого года главы города Геннадия Кернеса. В то же время Терехов возглавляет Харьковский городской совет и исполняет обязанности мэра города уже почти полгода но за это время для увековечения памяти Кернеса ничего не было сделано, а Терехов переименовал партию "Блок Кернеса Успешный Харьков" в "Успешный Харьков Игорь Терехов". Также напомним, 31 октября этого года состоятся досрочные выборы харьковского городского головы.

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