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14 мая 2021, 16:14 31

У Терехова "избирательная почва" уже уходит из-под ног и он срывается, - эксперт

14 мая 2021, 16:14 31
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Янина Соколовская считает, что случай с нападением на журналиста охраной Терехова не последний
Янина Соколовская считает, что случай с нападением на журналиста охраной Терехова не последний
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Инцидент с нападением охраны и.о. мэра Харькова Игоря Терехова на журналиста в Харькове должен быть расследован и дело доведено до суда

Об этом на своей странице в Facebook написала журналист, политический эксперт Янина Соколовская.

Она отметила, что на вполне обычный вопрос журналиста Игорь Терехов просто повернулся к нему спиной, а вот охрана и.о. мэра даже применила к журналисту силу.

"При этом произошло это как раз во время встречи самого Игоря Терехова с жителями одного из микрорайонов Харькова, где, как объявляли ее организаторы, "можно будет задать все интересующие вас вопросы". Однако, похоже, под такую категорию не подпадал прямой вопрос журналиста RegioNews Ильи Колтунова о том, как Терехов собирается увековечивать память Геннадия Кернеса и почему до сих пор ничего для этого не было сделано?" – написала Янина Соколовская.

Она добавила, что обычно топ-чиновники просто уходят от ответа, когда им не нравится тот или иной вопрос журналистов. Но в этот раз за дело взялась охрана Терехова, которая просто начала оттеснять журналиста Илью Колтунова от и.о. мэра, а в какой-то момент в отношении журналиста даже была применена сила со стороны охраны.

"А это уже, извините, подпадает под статью 171 Уголовного кодекса Украины "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", – добавила Янина Соколовская.

Кроме того, она считает, что "избирательная почва" уходит из-под ног Игоря Терехова, а потому и происходят подобные случаи, когда охрана и.о. мэра срывается на журналистах.

"В нормальной журналистской среде после такого инцидента воспоминание о Терехове исчезло бы со страниц всех уважаемых изданий, а также с телеэкранов и интернет-ресурсов вплоть до соцсетей - ему бы объявили бойкот. И ситуацией занялись бы всерьез правоохранители", – написала эксперт.

Резюмировав, она добавила, что правоохранителям зачастую наплевать на то, что журналистам мешают выполнять их профессиональную деятельность, а потому такие, как Терехов, могут позволить себе все. И это, по ее мнению, не последний такой инцидент.

Напомним, накануне охрана Игоря Терехова напала на журналиста RegioNews, когда он попытался задать вопрос об увековечивании памяти покойного Геннадия Кернеса. Камера зафиксировала, что Терехов лично просит охрану оттеснить журналиста.

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