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20 мая 2021, 10:01 276

"Продолжайте и дальше смешить харьковчан". Фельдман высмеял Терехова за нарисованный рейтинг

20 мая 2021, 10:01 276
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Опубликованные накануне рейтинги потенциальных кандидатов на должность харьковского городского головы, в которых на первом месте и.о. мэра Игорь Терехов, "смешные и выглядят жалко"

Такое мнение на своей странице в "Фейсбуке" высказал народный депутат от ОПЗЖ Александр Фельдман.

"Вчера опубликовали "свежие" рейтинги потенциальных кандидатов на должность харьковского городского головы. "И как?", – спросите вы. Как говорили советские пропагандисты, "больше, чем в Америке". Что больше – да все больше! Смешно и выглядит жалко! "Глобальное" превосходство "исполняющего" над всеми другими возможными участниками выборов – как у социализма над капитализмом, неуклонно растет", - иронизирует Фельдман.

По его мнению, "хоть эти рейтинги и типа "свежие", но пахнут они плохо, и думаю, что этот запах и дым "жженой резины" виден и слышен и на Банковой у Президента, кому и куда они прежде всего и предназначались. Именно ему и улице Банковой хотят доказать, что того, чего реально у Терехова нет – поддержки и уважения харьковчан – где-то есть".

"Но где? Только в вымыслах, фантазиях и бумаге. Как тот суслик, которого не видно, но он есть, только наоборот. Даже смешно: рейтинги партии Кернеса после его смерти, оказывается, только растут. То есть Терехов после Кернеса - это круче, чем Сталин после Ленина и коммунисты после большевиков. Смешно и грустно. Странно даже, что он не нарисовал себе 120%, почему так скромно? Когда после выборов у "исполняющего" спросят, где же деньги городского бюджета, единственный, кажется, честный ответ будет – ушли на рейтинги", - продолжил иронизировать Фельдман.

"Помните анекдот, который рассказывали в разных вариациях применительно к разным выборам, о некоторых кандидатах и начальниках их штабов: "Есть две новости: плохая и хорошая". "Какая хорошая?". "Вас избрали мэром". "А плохая?". "За вас никто не голосовал". Именно такой вариант явно и является "мечтой" исполняющего и его контролеров из Киева. Так что продолжайте и дальше смешить харьковчан. Ждем следующих выпусков "социологической смехопанорамы", - подытожил Фельдман.

Напомним, накануне Киевский международный институт социологии обнародовал рейтинги потенциальных кандидатов в мэры Харькова, согласно которым и.о. мэра Игорь Терехова с большим отрывом опережает всех возможных конкурентов. При этом в пресс-релизе КМИС не указано, кто выступил заказчиком социологического исследования. Гендиректор КМИС Владимир Паниотто в комментарии "Суспільному" объяснил, что неразглашение заказчика предусмотрено контрактом.

"Есть заказчик, который не обнародует себя. Мы даже, честно говоря, не знаем. Это какое-то лицо, есть конкретная фамилия, это один из политологов, который работает на разные политические силы, поэтому я даже сам не знаю, на кого он работает", - заявил Паниотто.

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