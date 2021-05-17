Националисты Билецкого и "ЕС" действуют в Харькове в интересах Терехова, - эксперт

Об этом в блоге на сайте "Комментарии" написал политический эксперт Юрий Гаврилечко, передает RegioNews.

"Кто бы сомневался, что "Нацкорпус" Андрея Билецкого рано или поздно подсыплет перцу в надвигающиеся в Харькове выборы мэра. Но чтобы площадкой для его громких заявлений вдруг стал абсолютно порошенковский ресурс – сайт "Буквы" – это неожиданный каминг-аут. Ведь не так уж и давно Билецкий и его боевики обвиняли Петра Алексеевича в покрывании коррупции и воровства в оборонке и забрасывали его администрацию плюшевыми свиньями", - написал эксперт.

По его словам, иначе, как альянсом "Нацкорпуса" и "Евросолидарности" трудно объяснить появление пространного интервью Билецкого в издании близкого к Петру Порошенко. "Ну а ради кого они собрались дружить – понятно из самого интервью. Оно исключительно про выборы городского головы Харькова. И Билецкий очень нарочито подчеркнул, что и.о. мэра Игорь Терехов – единственный сильный кандидат и единственный продолжатель линии покойного Геннадия Кернеса. В переводе с харьковского на общепонятный – Билецкий сказал, что альтернативы Игорю Терехову просто нет для большинства харьковчан", - считает Гаврилечко.

"И что бы он еще мог сказать, если его "Нацкорпус" – абсолютно поконтрольная Арсену Авакову организация, которая шагу не сделает без его одобрения и согласования. Ну а Терехов – кандидат Авакова. Так что легкая критика в адрес Терехова со стороны Билецкого является всего лишь попыткой стыдливо прикрыть готовность "Нацкорпуса" включиться в избирательную кампанию в Харькове на стороне Игоря Терехова", - считает эксперт.

Он также добавил, что "площадку Билецкому предоставила "Европейская солидарность". Это тоже интересный поворот, но прогнозируемый поворот. Политтехнологи и социологи близкие к Порошенко помогают Терехову. Своего кандидата у "ЕС" в Харькове нет, а, если будет, то его роль будет исключительно технической. Фракция "ЕС" в горсовете с Тереховым в большинстве. И победа Терехова на выборах – единственный шанс для "ЕС" остаться в Харькове хоть сколько-нибудь значимой политической силой. Вот так и получается, что Билецкий и Порошенко стали союзниками в Харькове для помощи Терехову".

"А вот то, что уже сейчас в бой вступает такая тяжелая артиллерия – это точно с перепугу. Видимо других ресурсов поднимать рейтинг Терехову уже нет", - подытожил эксперт.

Напомним, 31 октября 2021 года в Харькове состоятся досрочные выборы городского головы. После смерти Геннадия Кернеса обязанности городского головы Харькова исполняет секретарь горсовета и бывший заместитель Кернеса Игорь Терехов.