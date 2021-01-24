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24 января 2021, 11:57 337

В Харькове память Кернеса почтят автомобильным флешмобом

24 января 2021, 11:57 337
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Сегодня исполняется 40 дней со дня смерти мэра Харькова
Сегодня исполняется 40 дней со дня смерти мэра Харькова
Фото: ВВС Украина
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В Харькове массовым автомобильным флешмобом почтят память мэра города Геннадия Кернеса.

Об этом Vgorode сообщили организаторы акции, передает RegioNews.

Мероприятие запланировано на 24 января — на 40 дней со дня смерти мэра.

С 15:00 до 20:00 на парковке возле стадиона "Металлист" автолюбители выстроят любимый жест мэра — Victory.

Ранее планировалось устроить автопробег в память о Кернесе. Но от этой идеи организаторы отказались из-за большого количества водителей, пожелавших принять участие в акции.

Машин ожидалось бы более тысячи. Надеемся, вы примерно прикинули, какой будет в длине наш автопробег. Общим автопробегом мы создадим пробку длиной во весь город! Подумайте о других участниках дорожного движения, которые не участвуют в автопробеге. Скорые, пожарные и другие спецслужбы — все они не смогут оказать экстренную помощь людям", — пояснили организаторы.

Кроме того, были учтены погодные условия, риск ДТП (из-за участия в автопробеге неопытных водителей), а также большой расход топлива.

Но небольшие автопробеги 24 января все-таки состоятся: из каждого района к "Металлисту".

Будет не менее эффектно, при этом мы сохраним жизнедеятельность всего города", — обещают организаторы акции.

Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса, в городе были отменены все массовые мероприятия.

Позже друг Кернеса Фукс назвал "очень странными" обстоятельства его смерти: до того, как отказали почки, мэр Харькова чувствовал себя хорошо.

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