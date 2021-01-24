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24 січня 2021, 11:57 301

У Харкові пам'ять Кернеса вшанують автомобільним флешмобом

24 січня 2021, 11:57 301
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Сьогодні виповнюється 40 днів з дня смерті мера Харкова
Сьогодні виповнюється 40 днів з дня смерті мера Харкова
Фото: ВВС Україна
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У Харкові масовим автомобільним флешмобом вшанують пам'ять мера міста Геннадія Кернеса.

Про це Vgorode повідомили організатори акції, передає RegioNews.

Захід заплановано на 24 січня — на 40 днів з дня смерті мера.

З 15:00 до 20:00 на парковці біля стадіону "Металіст" автолюбителі вибудують улюблений жест мера — Victory.

Раніше планувалося влаштувати автопробіг в пам'ять про Кернеса. Але від цієї ідеї організатори відмовилися через велику кількість водіїв, які побажали взяти участь в акції.

Машин очікувалося б більше тисячі. Сподіваємося, ви приблизно прикинули, яка була б довжина нашого автопробігу. Загальним автопробігом ми створимо затор довжиною у все місто! Подумайте про інших учасників дорожнього руху, які не беруть участь в автопробігу. Швидкі, пожежні та інші спецслужби — всі вони не зможуть надати екстрену допомогу людям", — пояснили організатори.

Крім того, були враховані погодні умови, ризик ДТП (з-за участі в автопробігу недосвідчених водіїв), а також велика витрата палива.

Але невеликі автопробіги 24 січня все-таки відбудуться: з кожного району до "Металісту".

Буде не менш ефектно, при цьому ми збережемо життєдіяльність всього міста", — обіцяють організатори акції.

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, в місті були скасовані всі масові заходи.

Пізніше друг Кернеса Фукс назвав "дуже дивними" обставини його смерті: до того, як відмовили нирки, мер Харкова відчував себе добре.

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