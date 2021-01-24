У Харкові пам'ять Кернеса вшанують автомобільним флешмобом

Сьогодні виповнюється 40 днів з дня смерті мера Харкова

Сьогодні виповнюється 40 днів з дня смерті мера Харкова

Фото: ВВС Україна

Про це Vgorode повідомили організатори акції, передає RegioNews.

Захід заплановано на 24 січня — на 40 днів з дня смерті мера.

З 15:00 до 20:00 на парковці біля стадіону "Металіст" автолюбителі вибудують улюблений жест мера — Victory.

Раніше планувалося влаштувати автопробіг в пам'ять про Кернеса. Але від цієї ідеї організатори відмовилися через велику кількість водіїв, які побажали взяти участь в акції.

Машин очікувалося б більше тисячі. Сподіваємося, ви приблизно прикинули, яка була б довжина нашого автопробігу. Загальним автопробігом ми створимо затор довжиною у все місто! Подумайте про інших учасників дорожнього руху, які не беруть участь в автопробігу. Швидкі, пожежні та інші спецслужби — всі вони не зможуть надати екстрену допомогу людям", — пояснили організатори.

Крім того, були враховані погодні умови, ризик ДТП (з-за участі в автопробігу недосвідчених водіїв), а також велика витрата палива.

Але невеликі автопробіги 24 січня все-таки відбудуться: з кожного району до "Металісту".

Буде не менш ефектно, при цьому ми збережемо життєдіяльність всього міста", — обіцяють організатори акції.

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, в місті були скасовані всі масові заходи.

Пізніше друг Кернеса Фукс назвав "дуже дивними" обставини його смерті: до того, як відмовили нирки, мер Харкова відчував себе добре.