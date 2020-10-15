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15 октября 2020, 17:30 5

Единственный уцелевший в крушении Ан-26 курсант собирается вернуться на службу

15 октября 2020, 17:30 5
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Курсанта также наградили медалью "За военную службу Украине"
Курсанта также наградили медалью "За военную службу Украине"
Фото: depo.ua
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Курсанту Харьковского национального университета Воздушных Сил Вячеславу Золочевскому, который выжил в результате падения самолета Ан-26 и собирается вернуться на службу, вручили медаль "За военную службу Украине".

Об этом сообщили в Информагентстве Министерства обороны АрмияInform, пишет RegioNews.

Награду курсанту передал руководитель учебного заведения Александр Туринский.

Золочевский отметил, что в военном госпитале, где он находится, получил всю необходимую помощь и моральную поддержку.

Продолжается реабилитационный период, после чего я возвращаюсь к службе и буду догонять программу", - сказал Золочевский.

В Минобороны уточнили, что реабилитацию курсант будет проходить дома. Она продлится около месяца. К обучению Вячеслав Золочевский вернется еще в этом году.

Кроме того, ему начислят денежную выплату, размер которой определит военно-врачебная комиссия.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26, погибли 26 человек, выжить удалось лишь одному курсанту Вячеславу Золочевскому.

авиакатастрофа медаль Харьков самолет выздоровление курсант
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