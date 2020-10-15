Единственный уцелевший в крушении Ан-26 курсант собирается вернуться на службу
Курсанту Харьковского национального университета Воздушных Сил Вячеславу Золочевскому, который выжил в результате падения самолета Ан-26 и собирается вернуться на службу, вручили медаль "За военную службу Украине".
Об этом сообщили в Информагентстве Министерства обороны АрмияInform, пишет RegioNews.
Награду курсанту передал руководитель учебного заведения Александр Туринский.
Золочевский отметил, что в военном госпитале, где он находится, получил всю необходимую помощь и моральную поддержку.
Продолжается реабилитационный период, после чего я возвращаюсь к службе и буду догонять программу", - сказал Золочевский.
В Минобороны уточнили, что реабилитацию курсант будет проходить дома. Она продлится около месяца. К обучению Вячеслав Золочевский вернется еще в этом году.
Кроме того, ему начислят денежную выплату, размер которой определит военно-врачебная комиссия.
Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26, погибли 26 человек, выжить удалось лишь одному курсанту Вячеславу Золочевскому.