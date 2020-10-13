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13 октября 2020, 15:34 6

Задержанную за взятку голову Харьковского окружного админсуда отстранили

13 октября 2020, 15:34 6
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Она пыталась оказать давление на одного из судей
Она пыталась оказать давление на одного из судей
Фото: adm.pl.court.gov.ua
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Председателя Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко, которую ранее задержали во время передачи взятки, отстранили от правосудия.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

По ходатайству руководства Офиса генерального прокурора Высший совет правосудия 13 октября отстранил от правосудия одного из руководителей Харьковского окружного административного суда, который подозревается в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Высшем совете правосудия, речь идет о судье Ольге Панченко, ее отстранили до 22 ноября в пределах срока досудебного расследования.

В Офисе генпрокурора также рассказали, что председатель суда пыталась оказать давление на одного из судей Харьковского окружного админсуда, а в дальнейшем попыталась дать ему взятку за принятие решения в пользу коммерческой фирмы по административному делу по поводу земельного вопроса.

Напомним, 21 сентября главу Харьковского окружного административного суда поймали на передаче взятки.

Позже САП сообщила о подозрении главе Харьковского окружного админсуда. 9 октября главе Харьковского окружного админсуда избрали меру пресечения.

Харьков
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