Список кандидатов в Киевсовет от Радикальной партии возглавила супруга Олега Ляшко Росита
Росита Ляшко идет на выборы в Киевский областной совет первым номером от Радикальной партии
Росита Ляшко идет на выборы в Киевский областной совет первым номером от Радикальной партии
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко, выдвинул свою жену Роситу первым номером в списке своей партии на выборы в Киевский областной совет.
Об этом свидетельствуют данные ЦИК, передает RegioNews.
Отметим, что в списке от "Радикальной партии" значатся две семейные пары.
Одна пара - Николай и Татьяна Загуменные (второй и шестой номера в списке). Супруги также являются первыми номерами в партийном списке в отдельных округах Киевской области.
Кроме того, в списке есть еще одна семья - Виктория и Вадим Харуты занимают 16 и 17 место общеобластного списка партий соответственно.
Напомним, Марина Порошенко официально заявила, что идет в Киевсовет от "ЕС" на местных выборах.
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