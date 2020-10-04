Список кандидатов в Киевсовет от Радикальной партии возглавила супруга Олега Ляшко Росита

Росита Ляшко идет на выборы в Киевский областной совет первым номером от Радикальной партии

Росита Ляшко идет на выборы в Киевский областной совет первым номером от Радикальной партии

Фото: Facebook

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко, выдвинул свою жену Роситу первым номером в списке своей партии на выборы в Киевский областной совет.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК, передает RegioNews.

Отметим, что в списке от "Радикальной партии" значатся две семейные пары.

Одна пара - Николай и Татьяна Загуменные (второй и шестой номера в списке). Супруги также являются первыми номерами в партийном списке в отдельных округах Киевской области.

Кроме того, в списке есть еще одна семья - Виктория и Вадим Харуты занимают 16 и 17 место общеобластного списка партий соответственно.

Напомним, Марина Порошенко официально заявила, что идет в Киевсовет от "ЕС" на местных выборах.