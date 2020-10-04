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04 октября 2020, 16:48 1

В Ужгороде партии нарушают законодательство, размещая рекламу на остановках транспорта – ОПОРА

04 октября 2020, 16:48 1
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О зафиксированных случаях наблюдатели ОПОРЫ сообщили в полицию
О зафиксированных случаях наблюдатели ОПОРЫ сообщили в полицию
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На остановках общественного транспорта в Ужгороде фиксируют случаи размещения печатных агитационных материалов политических партий и кандидатов, участвующих в предвыборной гонке.

Об этом сообщили наблюдатели ОПОРЫ, передает RegioNews.

Сообщается, что на остановках в областном центре ОПОРА зафиксировала агитацию в пользу партии "Слуга народа", ВО "Батькивщина" и других. Кроме этого, некоторые поселковые и сельские советы определили места для размещения материалов агитации локации, которые запрещены Избирательным кодексом. Однако есть и такие местные советы, которые после предостережения ОПОРЫ изменили свои решения относительно локаций, где размещать агитпродукцию запрещает законодательство.

На автобусных остановках наблюдатели зафиксировали агитационные плакаты с символикой партий ВО "Батькивщина", "Слуга народа", "Пропозиция", "Родной дом" и именем действующего городского головы Ужгорода и кандидатом на эту должность Богданом Андриивым. Также на остановках транспорта в Ужгороде неизвестные размещают листовки кандидата на городского голову Ужгорода Владимира Юрсы", - рассказали в ОПОРЕ.

Напомним, В Днепре возле входа в облсовет разместили рекламу "Слуг народа".

Ужгород реклама партии Кандидат транспорт ОПОРА нарушения
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