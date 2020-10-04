10:12  04 октября
В Украине подтвердили 4140 новых случаев коронавирусной болезни
17:58  04 октября
Пожары на Луганщине: из восьми очагов возгорания ликвидированы четыре
18:28  04 октября
На Донбассе оккупанты четыре раза обстреляли украинские позиции
UA | RU
UA | RU
04 октября 2020, 15:55 2

Горизбирком отменил регистрацию ряда кандидатов в депутаты Киевсовета

04 октября 2020, 15:55 2
Читайте також українською мовою
Наибольшее количество отказов получила "Партия Шария"
Наибольшее количество отказов получила "Партия Шария"
Фото: Depositphotos
Читайте також
українською мовою

Киевская городская территориальная избирательная комиссия отменила регистрацию нескольких кандидатов в депутаты Киевского городского совета от разных политических сил.

Соответствующие постановления обнародованы на странице горизбиркома на сайте Киевсовета, пишет RegioNews.

Заявления об отказе от баллотирования кандидатом в депутаты в едином многомандатном избирательном округе и соответствующем территориальном избирательном округе поступили или от самого кандидата или местной организации партии, которая его выдвинула.

В частности, отменена регистрация кандидатами в депутаты Киевсовета представителям Киевской городской организации "Партии Шария" Андрею Мойсияке, Евгении Колесник, Никите Наумченку, Майи Шупик, Галине Балацюк, Олеси Березовской и Дмитрию Кривицкому.

Также не будут баллотироваться выдвинутые Киевской городской организацией партии "Наш край" Светлана Куценко и Александр Толстанов; организацией партии "Победа Пальчевского" – Денис Шинкаренко и Яна Мирошниченко; организацией партии "УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко" - Оксана Ныряльщик и Олег Гаряга.

Отменена регистрация представителя территориальной организации партии "Европейская солидарность" Николая Йосифчука и кандидата от Киевской городской организации партии "Гражданское движение "Волна" Жанны Коваленко.

Напомним, ЦИК досрочно распустила весь состав Васильковской и Кагарлыкской ТИК в нарушение действующего законодательства.

Киевсовет ТИК Киев Кандидат регистрация выборы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
ЦИК досрочно распустила весь состав Васильковской и Кагарлыкской ТИК
04 октября 2020, 14:04
В Николаеве на заседание городской ТИК пришлось вызвать полицию и ГСЧС
04 октября 2020, 13:38
У Верещук свое видение креатива – Евгения Кулеба
04 октября 2020, 12:14
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Политические мигранты, удобные помощники и поэты-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" на Галичине
Одесский облсовет: на выборы идут политические ветераны и помощники олигархов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »