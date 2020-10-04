Горизбирком отменил регистрацию ряда кандидатов в депутаты Киевсовета

Наибольшее количество отказов получила "Партия Шария"

Наибольшее количество отказов получила "Партия Шария"

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Киевская городская территориальная избирательная комиссия отменила регистрацию нескольких кандидатов в депутаты Киевского городского совета от разных политических сил.

Соответствующие постановления обнародованы на странице горизбиркома на сайте Киевсовета, пишет RegioNews.

Заявления об отказе от баллотирования кандидатом в депутаты в едином многомандатном избирательном округе и соответствующем территориальном избирательном округе поступили или от самого кандидата или местной организации партии, которая его выдвинула.

В частности, отменена регистрация кандидатами в депутаты Киевсовета представителям Киевской городской организации "Партии Шария" Андрею Мойсияке, Евгении Колесник, Никите Наумченку, Майи Шупик, Галине Балацюк, Олеси Березовской и Дмитрию Кривицкому.

Также не будут баллотироваться выдвинутые Киевской городской организацией партии "Наш край" Светлана Куценко и Александр Толстанов; организацией партии "Победа Пальчевского" – Денис Шинкаренко и Яна Мирошниченко; организацией партии "УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко" - Оксана Ныряльщик и Олег Гаряга.

Отменена регистрация представителя территориальной организации партии "Европейская солидарность" Николая Йосифчука и кандидата от Киевской городской организации партии "Гражданское движение "Волна" Жанны Коваленко.

Напомним, ЦИК досрочно распустила весь состав Васильковской и Кагарлыкской ТИК в нарушение действующего законодательства.