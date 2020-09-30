НАБУ начало досудебное расследование штурма и обыска музея Гончара

Следователи НАБУ проверят законность действий сотрудников ГБР

Следователи НАБУ проверят законность действий сотрудников ГБР

Фото из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по факту незаконного штурма и обыска следователями Государственного бюро расследований Музея Гончара.

Об этом сообщил адвокат пятого Президента Петра Порошенко Игорь Головань, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская солидарность" и страницу Игоря Голованя в Facebook.

Адвокат обнародовал на своей странице в Facebook соответствующее сообщение НАБУ и выписку из ЕРДР.

Заставляем расследовать противоправные действия следователей ГБР и прокуроров, совершенные во время позорного штурма Национального центра народной культуры" Музей Ивана Гончара", - написал Головань.

Адвокат сообщил, что НАБУ во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда начало досудебное расследование по факту совершения следователями ГБР в музее незаконного обыска.

Примушуємо розслідувати протиправні дії слідчих ДБР і прокурорів, вчинені під час ганебного штурму Національного центру... Опубліковано Igor Golovan Середа, 30 вересня 2020 р.

Напомним, Суд обязал открыть дело против следователей, которые взяли штурмом выставку картин Порошенко.