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30 сентября 2020, 20:47 1

Кивалов и Гурвиц будут судиться из-за отказа в регистрации партийных списков

30 сентября 2020, 20:47 1
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Лидеры "Украинской морской партии" и "Блока Эдуарда Гурвица" считают отказ неправомерным
Лидеры "Украинской морской партии" и "Блока Эдуарда Гурвица" считают отказ неправомерным
Фото из открытых источников
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Лидеры «Украинской морской партии» и «Блока Эдуарда Гурвица» Сергей Кивалов и Эдуард Гурвиц заявили о намерении обжаловать решение ТИК об отказе в регистрации партийных списков в судах, ЦИК и правоохранительных органах.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Комментируя решения теризбиркома об отказе в регистрации списков из-за несоблюдения гендерных квот в первой пятерке кандидатов, лидеры указанных политсил обнародовали заявления об обжаловании их в судах и ЦИК.

В частности, "Украинская морская партия Сергея Кивалова" будет обращаться в суд, Центральную избирательную комиссию, Национальную полицию, Генпрокуратуру, СБУ и Государственное бюро расследований.

Авторы соответствующего документа обратили внимание правоохранительных органов на деятельность председателя городской ТВК как должностного лица, которое должно организовывать своевременное рассмотрение документов, и секретаря, который отвечает за своевременное информирование субъектов избирательного процесса относительно синтаксических и грамматических ошибок, а также процедурных вопросов.

Отмечается, что "Украинская морская партия Сергея Кивалова" уже обратилась в ЦИК с заявлением "о необходимости срочной замены председателя и секретаря Одесской городской территориальной избирательной комиссии, а также направила заявление в СБУ относительно деятельности должностных лиц Одесской территориальной избирательной комиссии".

Сообщается, что такое же заявление обнародовал лидер "Блока Эдуарда Гурвица" Эдуард Гурвиц.

Напомним, одесский теризбирком принял решение об отказе в регистрации списков кандидатов в депутаты горсовета от трех партий - "Оппозиционного блока", "Украинской морской партии Сергея Кивалова" и "Блока Эдуарда Гурвица", сославшись на несоблюдение гендерных квот.

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