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01 октября 2020, 10:16 2

На Харьковщине будут судить бандитов за вымогательство 20 тысяч долларов и похищения людей

01 октября 2020, 10:16 2
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Их ожидает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества
Их ожидает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества
Фото: из открытых источников
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В Харьковской области будут судить трех членов преступной группы, которые подозреваются в незаконном удержании человека и вымогательстве за его освобождение 20 тысяч долларов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

В суд направлено обвинительный акт в отношении трех членов преступной группы по факту незаконного лишения свободы и вымогательства, совершенного организованной группой (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина организовал и возглавил преступную группу, в которую вошли еще двое человек. Указанные граждане 17 июля 2020 года похитили и незаконно лишили свободы 39-летнего жителя Харьковской области. Злоумышленники требовали от отца заложника 20 тыс. долларов за освобождение его сына и не совершение насилия в отношении него.

"23 июля 2020 года при передаче указанной суммы денег в селе Гоптовка Дергачевского района Харьковской области трех указанных лиц было задержано, а заложник освобожден”, - говорится в сообщении.

Так, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Кропивницкому разоблачили студию, которая снимала пропагандистские коммунистические ролики.

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