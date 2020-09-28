Бывший чиновник СНБО пойдет под суд за растрату более полумиллиона гривен

Он обвиняется в растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением

Он обвиняется в растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением

Рixabay

Экс-руководителя Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины будут судить за растрату свыше 513 000 гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы ГБР.

"Направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что он обвиняется в растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, содеянной в крупных размерах и завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, а также составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 2, ч. 4 ст. 191 ч. 1 ст. 366 КУ Украины).

"Следствием установлено, что чиновник осуществлял лишнее начисление и выплаты заработной платы отдельным работникам Центра, что привело к растрате бюджетных средств в сумме 513 000 гривен", - отмечается в сообщении.

Также чиновник от одного из сотрудников Центра получил на свой карточный счет денежные средства в сумме 10 000 гривен, как определенную им долю денежных средств от незаконной начисленной ему заработной платы в декабре 2018 года.

"Им же, для прикрытия своей преступной деятельности, подделывались официальные документы, путем внесения в них заведомо ложных сведений", - добавляется в сообщении.

Так, в случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, на Львовщине будут судить военнослужащих, которые похищали детали от военных самолетов.