Июльские рейтинги: "Слуга народа" лидирует, в Раду проходят четыре партии

Зеленский остается политиком с самым высоким рейтингом среди избирателей

Зеленский остается политиком с самым высоким рейтингом среди избирателей

Фото: flickr

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, наибольшее количество голосов получила бы партия "Слуга народа", за нее готовы проголосовать 34% граждан, которые примут участие в выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы", передает RegioNews.

Второе место занимает партия "Оппозиционная платформа ˗ За жизнь", за нее готовы проголосовать 19% респондентов. За "Европейскую солидарность" проголосуют 15%, и за ВО "Батькивщина" ˗ 8% тех, кто примет участие в выборах и определился с партией.

Остальные партии не смогут преодолеть 5%-й проходной барьер и попасть в Верховную Раду.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, наибольшую поддержку получил бы в первом туре действующий президент Владимир Зеленский с результатом в 37% голосов.

17% респондентов готовы проголосовать за Юрия Бойко, за Петра Порошенко - 15%, за Юлию Тимошенко ˗ 8%.

Если бы состоялся второй тур выборов, в него вышли бы Владимир Зеленский и Юрий Бойко. В этом случае за Зеленского готовы проголосовать 68% опрошенных, за Бойко - 32%.

Если бы во второй тур выборов вышли В. Зеленский и Порошенко, за В. Зеленского проголосовали бы 71,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, за П. Порошенко ˗ 28,5%", - говорится в сообщении.

Напомним, большинство украинцев сомневаются в честности и порядочности окружения Зеленского.