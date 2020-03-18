На заводе "Электротяжмаш" раскрыли коррупционную схему на 13,7 млн гривен

Детективы НАБУ разоблачили пятерых человек в организации коррупционной схемы, через которую государственное предприятие "Завод "Электротяжмаш" потеряло13,7 млн грн

Фото: НАБУ

Детективы НАБУ разоблачили пятерых человек в организации коррупционной схемы, через которую государственное предприятие "Завод "Электротяжмаш" потеряло13,7 млн грн

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

17 марта 2020 года этим лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины.

Речь идет о двух заместителях директора ГП "Завод "Электротяжмаш", начальнике управления завода, конечном бенефициаре чешской компании и директоре чешской компании.

Как установило следствие, в 2017 году должностные лица ГП "Завод "Электротяжмаш" при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в г. Прага (Чешская Республика), организовали продажу запасных частей компании в Литовской Республике.

Те запчасти, которые "Электротяжмаш" продал чешской компании по 600,3 тыс. евро, последняя перепродала литовской по почти вдвое большей цене — 1,22 млн евро. В результате ГП "Завод "Электротяжмаш" недополучило 13,7 млн грн, что подтверждено экспертизами.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют от ноября 2017 года. Это — третья коррупционная схема на заводе.

В 2014-2015 гг, госпредприятие продало изготовленный им электродвигатель фактически по себестоимости (1,39 млн долл. США ) компаниям с признаками фиктивности, а те перепродали его в Республику Казахстан — по рыночной цене в 3 млн долл. США. В результате госпредприятию нанесен ущерб в 37,2 млн грн. Расследование этой схемы закончили в декабре 2016 года. С тех пор это дело по обвинению бывшего заместителя директора "Электротяжмаша" в злоупотреблении служебным положением слушается в суде.

Еще трех должностных лиц этого же госпредприятия уличили в получении 37 тыс. долл. США неправомерной выгоды за продажу готовой продукции согласно заключенного договора. Расследование этого дела закончено, и в начале 2018 года оно направлено в суд.

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