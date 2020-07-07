Назначение Мураевой в Харьковскую ОГА лоббирует Кернес - СМИ

Кернес пытается расширить свое влияние на область и нарастить электоральный капитал за счет "Слуг народа"

Кернес пытается расширить свое влияние на область и нарастить электоральный капитал за счет "Слуг народа"

Об этом пишет издание "Дело", передает Regionews.

Планы назначения пророссийского политика Валерии Мураевой вице-губернатором Харьковщины поддерживает и сам глава ОГА Алексей Кучер, но продвигает ее, в первую очередь, мэр Харькова Геннадий Кернес, который имеет свои связи в Офисе президента", - пишет издание.

Журналисты напоминают, что именно Кернес продвигал Мураеву в первые заместители председателя облсовета в феврале этого года, а сама Мураева признавалась, что "безусловный симпатик Геннадия Адольфовича Кернеса. Причем так было задолго до того, как "Харьков" и "Кернес" стали нераздельными".

Кернес откровенно презирает главу ОГА Алексея Кучера, но больше формально с ним не конфликтует, чтобы не раздражать Офис президента, однако, в виде Мураевой пытается завести в администрацию своего "троянского коня". Валерия Мураева не только поможет Кернесу контролировать процессы в области, но и должна сделать все, чтобы Кернес без лишних помех стал снова мэром, а его политический блок доминировал и в городе, и в области. Делаться это будет, как всегда для Кернеса, на хайпе", - пишет издание.



"Дело" отмечает, что Валерия Мураева имеет репутацию пророссийского политика, не стесняется в антиукраинских высказываниях и связана по линии отца Олега Таранова и бывшего мужа Евгения Мураева с премьером-беглецом Николаем Азаровым. Планы назначить Мураеву вице-председателем ОГА уже вызвали протесты проукраинских активистов.

Область таким образом погружается в пучину политических противостояний, митингов и протестов: патриотические силы, несомненно, будут пытаться помешать пророссийскому реваншу, виноватым за дестабилизацию ситуации сочтут президента Зеленского. Неожиданными и неприятными для власти могут оказаться результаты осенних местных выборов: электорат стараниями Кернеса поляризуется и это будет означать серьезный отток избирателей от "Слуг народа" или пророссийских сил, или к патриотическим", - пишет издание.

Кроме того, усиление влияния Кернеса в области будет автоматически означать и укрепление позиций Игоря Коломойского, с которым у мэра Харькова и без того достаточно хорошие отношения, добавляют журналисты.

Напомним, вчера председатель ХОГА Кучер направил на согласование в Офис президента кандидатуры двух заместителей. На должность первого заместителя председателя ХОГА Кучер планирует назначить Татьяну Егорову-Луценко, а на должность заместителя по гуманитарным вопросам - Валерий Мураеву.