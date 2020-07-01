Кучер хочет взять в замы бывшую жену проросийского политика

Он подтвердил, что кандидатура Валерии Мураевой рассматривается

Он подтвердил, что кандидатура Валерии Мураевой рассматривается

Фото: crime-ua

Об этом 1 июля он заявил во время общения с журналистами, передает RegioNews.

Мураева действительно рассматривается. Я учитываю мнение общества", — сказав Кучер.

Он добавил, что кроме Мураевой рассматривает много кандидатур на заместителей. Он также прокомментировал деловые качества Мураевой, которые дают возможность назначить ее на должность заместителя председателя Харьковской ОГА.

Потому что она является мощным специалистом. Мы с ней общались. У нее есть определенная концепция развития в тех направлениях, которые я на сегодняшний день предлагаю. Это, в частности, собственно, и медицина. Потому что у нас есть определенные проблемы. И здесь в качестве администратора, я думаю, что человек сможет сработать", - сказал Кучер.

Он также подчеркнул, что окончательное решение относительно кандидатов на заместителей еще не принято.

Напомним, глава ОГА не исключает ужесточение карантина на Харьковщине.