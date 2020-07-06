Председатель ХОГА Кучер направил на согласование в Офис президента кандидатуры двоих заместителей

В Харьковской ОГА до сих пор вакантны должности первого заместителя и заместителя по гуманитарным вопросам

В Харьковской ОГА до сих пор вакантны должности первого заместителя и заместителя по гуманитарным вопросам

Фото из открытых источников

На должность первого заместителя главы ХОГА Кучер планирует назначить Татьяну Егорову-Луценко, а на должность зама по гуманитарным вопросам - Валерию Мураеву

Об этом Алексей Кучер сообщил сегодня на пресс-конференции, пишет RegioNews со ссылкой на новостной портал "Город Х".

Я определился с двумя лицами, я их направил в Офис, пока нет информации о подтверждении", - заявил председатель ХОГА.

Алексей Кучер также сказал, что речь идет о Татьяне Егоровой-Луценко и Валерии Мураевой.

Валерия Мураева (слева) и Татьяна Егорова-Луценко (справа)

Справка:

Татьяна Егорова-Луценко, 36 лет - участвовала в промежуточных выборах в Верховную Раду 9 созыва 2020 по 179 округу (Харьковская область). Баллотировалась как беспартийная самовыдвиженка, но не прошла.

Работает в Научно-исследовательском институте правового обеспечения инновационного развития Академии правовых наук Украины.

С декабря 2017 по декабрь 2019 руководила Главным территориальным управлением юстиции в Харьковской области.

В 2016 году защитила кандидатскую диссертацию в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого на кафедре экологического права.

В 2015 году под фамилией Егорова баллотировалась в Харьковский областной совет (округ №33), Лозовского городского совета (как первый кандидат в списке) и Лозовского районного совета (округ №25). Она была избрана в Лозовской горсовет, однако отказалась от мандата.

Валерия Мураева, 43 года - участвовала в промежуточных выборах в Верховную Раду 9 созыва 2020 по 181 округу (Харьковская область). Баллотировалась от партии "Оппозиционный блок", но не прошла.

В 2015 году избралась депутатом Харьковского облсовета от партии "Оппозиционный блок", но сейчас является внефракционной. Возглавляет комиссию облсовета по вопросам молодежной политики, спорта, культуры и туризма.

Жена известного политика Евгения Мураева.

Евгений Мураев — пророссийский политик, депутат Харьковского облсовета двух созывов, народный депутат Украины VII и VIII созывов. Член комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики от Оппозиционного блока. С 3 июня 2016 внефракционный. Известен украинофобскими и пророссийскими взглядами.

Ранее сообщалось, что глава Харьковской ОГА Алексей Кучер действительно рассматривает кандидатуру Мураевой на должность своего заместителя, но параллельно изучает и других кандидатов.

Против назначения Валерии Мураевой заместителем главы Харьковской ОГА не раз выступали проукраинские активисты.