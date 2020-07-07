Призначення Мураєвої у Харківську ОДА лобіює Кернес - ЗМІ

Кернес намагається розширити свій вплив на область і наростити електоральний капітал за рахунок "Слуг народу"

Кернес намагається розширити свій вплив на область і наростити електоральний капітал за рахунок "Слуг народу"

Про це пише видання "Дело", передає Regionews.

Плани призначення проросійського політика Валерії Мураевой віце-губернатором Харківщини підтримує і сам глава ОДА Олексій Кучер, але просуває її, в першу чергу, мер Харкова Геннадій Кернес, який має свої зв'язки в Офісі президента", - пише видання.

Журналісти нагадують, що саме Кернес просував Мураєву у перші заступники голови облради в лютому цього року, а сама Мураєва зізнавалася, що "безумовний симпатик Геннадія Адольфовича Кернеса. Причому так було задовго до того, як "Харків" і "Кернес" стали нероздільними".

Кернес відверто зневажає главу ОДА Олексія Кучера, але більше формально з ним не конфліктує, щоб не дратувати Офіс президента, однак, у вигляді Мураєвої намагається завести в адміністрацію свого "троянського коня". Валерія Мураєва не тільки допоможе Кернесу контролювати процеси в області, а й повинна зробити все, щоб Кернес без зайвих перешкод став знову мером, а його політичний блок домінував і в місті, і в області. Робитися це буде, як завжди для Кернеса, на хайпі", - пише видання.



"Дело" зазначає, що Валерія Мураєва має репутацію проросійського політика, не соромиться в антиукраїнських висловах і пов'язана по лінії батька Олега Таранова і колишнього чоловіка Євгена Мураєва з прем'єром-втікачем Миколою Азаровим. Плани призначити Мураєву віце-головою ОДА вже викликали протести проукраїнських активістів.

Область таким чином занурюється в пучину політичних протистоянь, мітингів і протестів: патріотичні сили, безсумнівно, будуть намагатися перешкодити проросійському реваншу, винуватим за дестабілізацію ситуації вважатимуть президента Зеленського. Несподіваними і неприємними для влади можуть виявитися результати осінніх місцевих виборів: електорат стараннями Кернеса поляризується і це буде означати серйозний відтік виборців від "Слуг народу" або до проросійських сил, або до патріотичних", - пише видання.

Крім того, посилення впливу Кернеса в області буде автоматично означати і зміцнення позицій Ігоря Коломойського, з яким у мера Харкова і без того досить хороші стосунки, додають журналісти.

Нагадаємо, вчора голова ХОДА Кучер направив на погодження в Офіс президента кандидатури двох заступників. На посаду першого заступника голови ХОДА Кучер планує призначити Тетяну Єгорову-Луценко, а на посаду заступника з гуманітарних питань - Валерію Мураєву.