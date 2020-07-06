Лишь 14 депутатов Тернопольского облсовета положительно оценили работу главы ОГА Труша
Сегодня депутаты Тернопольского облсовета заслушали отчет председателя ОГА Владимира Труша об итогах работы за 100 дней пребывания на посту и не приняли его.
Об этом на своей странице в Facebook написал депутат тернопольского облсовета Богдан Яциковский.
Лишь 14 из 64 депутатов Тернопольского областного совета признали удовлетворительной работу председателя облгосадминистрации Владимира Труша. Такие итоги сегодняшнего голосования после заслушивания отчета главы области за 100 дней на посту.
Как представитель народа в облсовете, оцениваю работу главы области на двойку. Мой совет Владимиру Трушу: "Пишите заявление и идите! Это – не ваше!". Сегодня в сессионном зале было единодушие, депутаты облсовета не приняли отчет председателя ОГА. "За" проголосовали лишь 14 депутатов", – написал Богдан Яциковский.
Говорил и буду говорить, Тернопольщина не заслуживает такого руководителя ОГА, как Владимир Труш! Провальная работа в борьбе с коронавирусом, в том числе в Почаевской зоне, на Кременетчине, Шумщине. В сверхсложный время пандемии коронавирус депутаты областного совета помогали медикам всем необходимым, но никоим образом не глава области. Безразличное отношение главы ОГА в преодолении последствий ущерба, нанесенного паводками в отдельных районах области. Фактически рейдерский захват земли на Бережанщине и бессмысленные ответы на все вопросы поставленные сегодня на сессии Тернопольский областной совет руководителю ОГА. Очевидно, что Труш выполняет единственную задачу: уничтожает область! Ибо как иначе можно объяснить всю его "труд" с первого дня на посту главы ОГА?! Как представитель народа в облсовете, оцениваю работу главы области на двойку. Мой совет Владимиру Трушу: "Пишите заявление и идите! Это - не ваше!" Сегодня в сесійнійній зале была единодушие, депутаты облсовета не приняли отчет председателя ОГА. "За" проголосовали лишь 14 депутатов.Опубликовано Богданом Яциковським Понедельник, 6 июля 2020 г.
Напомним, Владимира Труша назначили на должность председателя Тернопольской ОГА 19 марта 2020 года.