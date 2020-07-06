Лишь 14 депутатов Тернопольского облсовета положительно оценили работу главы ОГА Труша

Говорил и буду говорить, Тернопольщина не заслуживает такого руководителя ОГА, как Владимир Труш! Провальная работа в борьбе с коронавирусом, в том числе в Почаевской зоне, на Кременетчине, Шумщине. В сверхсложный время пандемии коронавирус депутаты областного совета помогали медикам всем необходимым, но никоим образом не глава области. Безразличное отношение главы ОГА в преодолении последствий ущерба, нанесенного паводками в отдельных районах области. Фактически рейдерский захват земли на Бережанщине и бессмысленные ответы на все вопросы поставленные сегодня на сессии Тернопольский областной совет руководителю ОГА. Очевидно, что Труш выполняет единственную задачу: уничтожает область! Ибо как иначе можно объяснить всю его "труд" с первого дня на посту главы ОГА?! Как представитель народа в облсовете, оцениваю работу главы области на двойку. Мой совет Владимиру Трушу: "Пишите заявление и идите! Это - не ваше!" Сегодня в сесійнійній зале была единодушие, депутаты облсовета не приняли отчет председателя ОГА. "За" проголосовали лишь 14 депутатов.